Минобороны: в Омской области в 2,5 раза нарастили выпуск ТОС-1А «Солнцепек»

В 2023 году предприятие оборонно-промышленного комплекса в Омской области, специализирующееся на производстве танков и тяжелых огнеметных систем, увеличило объем производства ТОС-1А «Солнцепек» в 2,5 раза.
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