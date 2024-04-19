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Минобороны: в Омской области в 2,5 раза нарастили выпуск ТОС-1А «Солнцепек»

Минобороны: в Омской области в 2,5 раза нарастили выпуск ТОС-1А «Солнцепек»

В 2023 году предприятие оборонно-промышленного комплекса в Омской области, специализирующееся на производстве танков и тяжелых огнеметных систем, увеличило объем производства ТОС-1А «Солнцепек» в 2,5 раза.

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