Блогеров могут обязать направлять сведения о себе в Роскомнадзор

Речь идет о блогерах, у чьих каналов и блогов не менее 10 тысяч подписчиков. Решение пока неокончательное и подлежит обсуждениюОт блогеров, у чьих каналов и блогов не менее 10 тысяч подписчиков, возможно, потребуют делиться данными с Роскомнадзором, хотя решение еще не окончательное, пишет ТАСС.