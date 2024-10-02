Марочко: российские силы взяли стратегическую высоту близ Макеевки

Военнослужащие Вооруженных сил России взяли стратегически важную высоту недалеко от Макеевки в ЛНР. Подробности озвучил в своем Telegram-канале военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
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