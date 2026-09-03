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Тайна зевоты: разгадываем самый заразительный рефлекс

Тайна зевоты: разгадываем самый заразительный рефлекс

Детские вопросы «Почему» порой способны поставить в тупик любого взрослого. Многие явления кажутся привычными и очевидными с самого детства, но сформулировать внятное объяснение для ребенка подчас оказывается непросто.

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