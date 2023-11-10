Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал прекратить огонь в секторе Газа. По его словам, только прекращение огня, а не кратковременные паузы, позволит избежать жертв в зоне палестино-израильского конфликта.
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