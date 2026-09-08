Пятнадцать лет брака, упрёки в интернете и испытание болезнью: как живёт супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова

Они вместе уже два десятилетия, а их официальному браку исполнилось пятнадцать лет. Тем не менее 43-летняя Юлия Проскурякова и 65-летний Игорь Николаев продолжают оставаться одной из самых обсуждаемых и неоднозначно воспринимаемых пар в отечественном шоу-бизнесе.