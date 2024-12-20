Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что на саммите ЕС в Брюсселе лидер киевского режима Владимир Зеленский предлагал ему 500 миллионов евро, взятые из российских активов, за поддержку членства Украины в НАТО.
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