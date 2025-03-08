Аэропорты двух городов России ограничили работу по требованиям безопасности

Росавиация: Аэропорты Грозного и Владикавказа ограничили работу для безопасности В 03:13 по московскому времени в аэропортах Грозного и Владикавказа ограничили работу для обеспечения безопасности воздушных судов.
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