"Могу быть всем, чем они хотят": порнозвезда продала свой образ ИИ, чтобы меньше работать

33-летняя звезда фильмов для взрослых Хлоя Амур рассказала, что продала свой облик компании, занимающейся разработкой искусственного интеллекта, чтобы снизить давление, связанное с ее требовательной карьерой.
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