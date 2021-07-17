Медвежий угол

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С благословения США: Чубайс хочет отжать русскую тайгу

С благословения США: Чубайс хочет отжать русскую тайгу

  АФК «Система» - крупнейшая инвестиционная компания России. По итогам 2020 года выручка «Системы» составила 691 млрд рублей.

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Виктор Иванов
Надо срочно изолировать "конопатого" от власти и от общества,сколько можно терпеть этого ублюдка?
Владимир Соловьев
Чубайсы это люди Путина. Как ты их изолируешь?
Иван Семенов
И как это чубайсу можно доверять дело? Эта крыса любое дело развалит, как равалил экономику целой страны в 90-х.
михаил дуванов
кто сказал что развалил. он все взял в свои руки то что нужно
Валерий Корытов
Петров и Боширов , вы что отпуск взяли?!
Агрофена Иванова
)))))))))))))))))))!!!!!!
Александр Иноземцев
Вновь ресурс "ЦарьГрад" в лице автора этого опуса КОНСТАНТИНА ДВИНСКОГО воду мутит: в статье одни домыслы! 😉
михаил дуванов
иноземец ты. фамилия соответствует
Александр Иноземцев
😄😁😂 --------- :-) В полку ресурса "ЦарьГрад" пополнение: новобранец никнейм "михаил дуванов" продемонстрировал своё умение тыкать пальцем в... небо 😉
Андрей Павлов
Вообще- то всю деятельность Чубайса сопровождает череда неудач (для страны) и удач (для него). Приватизация, залоговые аукционы, РАО ЕС, РАО "Роснано", теперь РАО "Роскарбо". Последнее называется "Пусти козла в огород". Непотопляемость фантастическая, хотя и вполне объяснимая.
Pciha Ivanova
Естественно, в буржуазные экономические и финансовые структуры легко проникают западные "специалисты", причем, на ведущие роли! При этом речи Путина о "вставании с колен" звучат в высшей степени забавно.
Андрей Павлов
Счас вам кремлеботы накидают.
Сергей Добролежев
Да Чубайс негодяй, но он негодяй Путина. Плевать он на нас хотел.
Горьковчанин
Это сможет. Его крышует САМ!!!
Анатолий Степанов
еще вопрос,кто кого крышует,и кто из них марионетка!
Людмила Баранова
Неужто в нашей огромной стране нет нормального человека, объясни
Людмила Баранова
те мне , кто мог бы указать место у параши этой рыжей гадюке.
Татьяна Бушмелева
Чубайс не "может" а будет влиять, он превращает в чёрную дыру всё к чему прикасается. Он уничтожит и тайгу если ему не препятствовать - он же "инициативный дурак" - и любит Родину но странною любовью - любит высасывать до смерти всё до чего ему доступ дадут. Амеры придумали рекетирский сбор за "свежий воздух" - Россия платить не хочет и аргументирует тем что есть лес и новые технологии. На технологии - понят, санкции а на истребление леса - Чубайса. раздаст всем бумажки и прихватизизуют лес с друзьями-недоумками "дай порулить" и прочими спецами распродажи по самой дешёвой цене.
Тамрико БЕЛОУСОВА
До каких пор РОССИЯ будет терпеть эту моральную падаль, разрушающую экологию страны??? Подобная гниль отравляет сознание и здоровье народа подло - лицемерной "заботой" о своих сверхприбылях??? Необходимо срочно заняться глубокой переработкой этой гнили законодательно!?!

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