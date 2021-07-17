С благословения США: Чубайс хочет отжать русскую тайгу

Медвежий уголБизнес и финансыС благословения США: Чубайс хочет отжать русскую тайгу АФК «Система» - крупнейшая инвестиционная компания России. По итогам 2020 года выручка «Системы» составила 691 млрд рублей.Вернуться к статье1910НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиктор ИвановНадо срочно изолировать "конопатого" от власти и от общества,сколько можно терпеть этого ублюдка?Владимир СоловьевЧубайсы это люди Путина. Как ты их изолируешь?ИСИван СеменовИ как это чубайсу можно доверять дело? Эта крыса любое дело развалит, как равалил экономику целой страны в 90-х.михаил дувановкто сказал что развалил. он все взял в свои руки то что нужноВКВалерий КорытовПетров и Боширов , вы что отпуск взяли?!Агрофена Иванова)))))))))))))))))))!!!!!!Александр ИноземцевВновь ресурс "ЦарьГрад" в лице автора этого опуса КОНСТАНТИНА ДВИНСКОГО воду мутит: в статье одни домыслы! 😉михаил дувановиноземец ты. фамилия соответствуетАлександр Иноземцев😄😁😂 --------- :-) В полку ресурса "ЦарьГрад" пополнение: новобранец никнейм "михаил дуванов" продемонстрировал своё умение тыкать пальцем в... небо 😉Андрей ПавловВообще- то всю деятельность Чубайса сопровождает череда неудач (для страны) и удач (для него). Приватизация, залоговые аукционы, РАО ЕС, РАО "Роснано", теперь РАО "Роскарбо". Последнее называется "Пусти козла в огород". Непотопляемость фантастическая, хотя и вполне объяснимая.Pciha IvanovaЕстественно, в буржуазные экономические и финансовые структуры легко проникают западные "специалисты", причем, на ведущие роли! При этом речи Путина о "вставании с колен" звучат в высшей степени забавно.Андрей ПавловСчас вам кремлеботы накидают.Сергей ДобролежевДа Чубайс негодяй, но он негодяй Путина. Плевать он на нас хотел.ГГорьковчанинЭто сможет. Его крышует САМ!!!Анатолий Степановеще вопрос,кто кого крышует,и кто из них марионетка!Людмила БарановаНеужто в нашей огромной стране нет нормального человека, объясниЛюдмила Барановате мне , кто мог бы указать место у параши этой рыжей гадюке.Татьяна БушмелеваЧубайс не "может" а будет влиять, он превращает в чёрную дыру всё к чему прикасается. Он уничтожит и тайгу если ему не препятствовать - он же "инициативный дурак" - и любит Родину но странною любовью - любит высасывать до смерти всё до чего ему доступ дадут. Амеры придумали рекетирский сбор за "свежий воздух" - Россия платить не хочет и аргументирует тем что есть лес и новые технологии. На технологии - понят, санкции а на истребление леса - Чубайса. раздаст всем бумажки и прихватизизуют лес с друзьями-недоумками "дай порулить" и прочими спецами распродажи по самой дешёвой цене.ТБТамрико БЕЛОУСОВАДо каких пор РОССИЯ будет терпеть эту моральную падаль, разрушающую экологию страны??? Подобная гниль отравляет сознание и здоровье народа подло - лицемерной "заботой" о своих сверхприбылях??? Необходимо срочно заняться глубокой переработкой этой гнили законодательно!?!Комментировать
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