Чем СНТ отличается от товарищества собственников недвижимости

На самом деле это скорее техническая процедура. В Союзе дачников Подмосковья "Российской газете" напомнили, что с 1 сентября 2014 года все садоводческие некоммерческие товарищества стали относиться к товариществам собственников недвижимости.
На самом деле это скорее техническая процедура. В Союзе дачников Подмосковья "Российской газете" напомнили, что с 1 сентября 2014 года все садоводческие некоммерческие товарищества стали относиться к товариществам собственников недвижимости.
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