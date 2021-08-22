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Чем СНТ отличается от товарищества собственников недвижимости

Чем СНТ отличается от товарищества собственников недвижимости

На самом деле это скорее техническая процедура. В Союзе дачников Подмосковья "Российской газете" напомнили, что с 1 сентября 2014 года все садоводческие некоммерческие товарищества стали относиться к товариществам собственников недвижимости.

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