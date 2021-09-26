Блогер развенчал миф о 67 копейках за доллар в СССР

125region.ru | НовостиПолитикаБлогер развенчал миф о 67 копейках за доллар в СССРБлогер Максим Мирович в своем LiveJournal развенчал известный миф о том, что доллар в СССР стоил 67 копеек.Вернуться к статье41НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАнатолий Царегородцевбздит блохер.Актуальный курс был примерно 1 к 3 1 к 5ти.Примерно в этих пропорциях продавали так называемые боны в березку,аппаратуру и проч. товарыIgorМорские боны в "Альбатрос" стоили 1р. - к 10р.Минимум, были и по 12,13. А один "зелёный" - пятёрку.Александр ВиноградскийМало кто знает, что советский рубль все еще существует. Во всяком случае, в банковской сфере. ЦБ РФ наряду с котировками национальной денежной единицы - российского рубля - регулярно котирует валютный курс советского рубля. Как это возможно и для чего делается? советские рублиУчет финансового наследства. Среди котируемых по отношению к советскому рублю валют есть такие, которые давно вышли из обращения (например, немецкая марка, французский франк, итальянская лира), а также евро, который появился, когда СССР уже не существовало. Валютный курс советского рубля к доллару по состоянию на 21 апреля 2021 года равен 1,8797 долл. Его рост за 30 лет составил немногим более 3%, учитывая, что 25 декабря 1991 года, в день последней котировки в СССР, советский рубль стоил 1,8182 долл.IgorВсё это "фантомные боли",не более того.Комментировать
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