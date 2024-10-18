Пользователей сервисов VK ждут активности ко Дню отца

МОСКВА, 18 октября, ФедералПресс. 20 октября в сообществе VK Праздники ВКонтакте будет представлен экспериментальный видеоролик, в котором подростки попытаются освоить «мужские» навыки, такие как правильная завязка галстука и аккуратное бритье бороды, опираясь на гайды из VK Видео.
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