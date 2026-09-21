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ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО

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Северное Тушино стало локомотивом реновации в округе

Это лето стало рекордным по реновации: в СЗАО переселились почти 2 тысячи человек. Это самый высокий показатель за время выполнения программы, на 40% больше предыдущего достижения.

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