Названо главное слово 2023 года

Американский словарь Merriam-Webster объявил прилагательное «аутентичный» словом 2023 года. Это произошло из-за частого упоминания этого слова в поисковых запросах, связанных с искусственным интеллектом, знаменитостями, идентичностью и социальными сетями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии