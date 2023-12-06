Это ему удалось. Знаменитый Стас Костюшкин решил унизить высокого Филиппа Киркорова

Неординарный розыгрыш случился на мероприятии "Песня года".Знаменитый певец России Стас Костюшкин, рост у которого немалый, решил сыграть шутку с другим высоким исполнителем эстрадных композиций Филиппом Киркоровым и объявил ему, что сейчас публично будет его "унижать".