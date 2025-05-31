Президент Грузии сообщил о требовании Запада вмешаться в конфликт на Украине

Президент Грузии Михаил Кавелашвили в интервью испанскому изданию El Mundo рассказал, что после начала боевых действий на Украине на его страну начали оказывать давление западные страны, призывая Тбилиси присоединиться к конфликту.
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