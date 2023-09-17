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ФХР поздравила Овечкина с 38-летием: «Стойкости и побед, Александр Великий!»

Сегодня, 17 сентября, форварду «Вашингтона» исполнилось 38 лет. «Александру Овечкину – 38. От души поздравляем с днем рождения нападающего национальной сборной, трехкратного чемпиона мира, обладателя Кубка Стэнли.

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