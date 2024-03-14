В Оманском заливе завершилась практическая часть учения «Морской пояс безопасности»

Экипажи кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России - гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников» успешно завершили выполнение задач практической части совместного международного военно-морского учения «Морской пояс безопасности-2024» в Оманском заливе и прибыли в иранский порт Чехбехар.
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