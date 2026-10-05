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SUSANIN

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В 2026 году количество укушенных клещами жителей Удмуртии сократилось в 1,6 раза

В 2026 году количество укушенных клещами жителей Удмуртии сократилось в 1,6 раза

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за эпидемический сезон 2026 года в больницы после укусов клещей обратились 12 522 человека, в том числе 2 556 детей.

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