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ГТРК Татарстан

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В Татарстане выросло число аварий с маломерными судами: семь человек погибли

В Татарстане увеличилось количество происшествий с участием маломерных судов. Об этом сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам республики Денис Мокеев на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

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