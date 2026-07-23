В Татарстане выросло число аварий с маломерными судами: семь человек погибли

В Татарстане увеличилось количество происшествий с участием маломерных судов. Об этом сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам республики Денис Мокеев на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
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