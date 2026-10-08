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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

9 011 подписчиков

Не все офисы одинаково токсичны

Не все офисы одинаково токсичны

Подписчик прислал схему устройства общества, которая показалась мне достойной выноса на обсуждение. Письмо целиком цитировать не буду, кратко изложу суть.

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