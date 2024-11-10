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Картина дня. Финансы

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Сотрудники штаба Харрис боятся остаться без зарплаты

Сотрудники штаба Харрис боятся остаться без зарплаты

Сотрудники предвыборного штаба проигравшего на президентских выборах США кандидата от демократов Камалы Харрис боятся, что им не выплатят зарплату на фоне слухов о том, что кампания вице-президента имеет около 20 миллионов долларов долга после провальных предвыборных концертов, сообщает прореспубликанская газета New York Times со ссылкой на сотрудников штаба Харрис.

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