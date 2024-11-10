Сотрудники штаба Харрис боятся остаться без зарплаты

Сотрудники предвыборного штаба проигравшего на президентских выборах США кандидата от демократов Камалы Харрис боятся, что им не выплатят зарплату на фоне слухов о том, что кампания вице-президента имеет около 20 миллионов долларов долга после провальных предвыборных концертов, сообщает прореспубликанская газета New York Times со ссылкой на сотрудников штаба Харрис.
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