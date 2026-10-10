The Associated Press: Трамп разрешил поставки топлива из России

Президент США Дональд Трамп разрешил поставки российского дизеля на мировые рынки, что стало неожиданностью на фоне санкций против России.
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