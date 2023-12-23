CAS зарегистрировал апелляцию Винер на решение о ее отстранении от работы

Спортивный арбитражный суд (CAS) в швейцарской Лозанне зарегистрировал апелляцию президента Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера российской национальной команды Ирины Винер.
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