Вице-президент ВТБ Брейтенбихер: рынок сбережений растет рекордными темпами

Клиенты ВТБ, которые оформили в банке программу долгосрочных сбережений от НПФ ВТБ, смогут открыть вклад "Двойная выгода" с доходностью до 25% годовых, рассказал в рамках ВЭФ-2024 старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
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