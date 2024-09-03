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Вице-президент ВТБ Брейтенбихер: рынок сбережений растет рекордными темпами

Вице-президент ВТБ Брейтенбихер: рынок сбережений растет рекордными темпами

Клиенты ВТБ, которые оформили в банке программу долгосрочных сбережений от НПФ ВТБ, смогут открыть вклад "Двойная выгода" с доходностью до 25% годовых, рассказал в рамках ВЭФ-2024 старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

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