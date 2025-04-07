Сестра Жанны Фриске пригласила своего племянника в гости через 10 лет разлуки

Сестра певицы Жанны Фриске публично обратилась к своему племяннику, которого не видела 10 лет. Экс-солистка "Блестящих" Наталья Фриске напомнила Платону, что у него есть родственники, мечтающие о встрече с ним.
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