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Крымская газета

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Какой сегодня день: 28 января

Какой сегодня день: 28 января

28 января отмечаютДень защиты персональных данных. Именно 28 января 1981 года Советом Европы была подписана конвенция «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных», а в 2006 году Генеральная ассамблея ООН предложила сделать эту дату праздником.

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