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ВСУ дистанционно заминировали поселок в Курской области западными минами

ВСУ дистанционно заминировали поселок в Курской области западными минами

ВСУ дистанционно заминировали посёлок Нижний Мордок в Курской области противотанковыми минами иностранного производства, информацию РИА Новости сообщил командир одного из подразделений 14-го армейского корпуса, входящего в состав российской группировки войск «Север».

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