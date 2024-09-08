ВСУ дистанционно заминировали поселок в Курской области западными минами

ВСУ дистанционно заминировали посёлок Нижний Мордок в Курской области противотанковыми минами иностранного производства, информацию РИА Новости сообщил командир одного из подразделений 14-го армейского корпуса, входящего в состав российской группировки войск «Север».
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