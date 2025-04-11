Глава МИД РФ предложил США снять санкции с "Аэрофлота"

Снятие санкций с "Аэрофлота" станет следствием возобновления авиасообщения между Россией и США. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран - участниц Содружества Независимых Государств, передает ТАСС.