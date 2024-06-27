Индия стала основным поставщиком смартфонов для России

За январь - апрель текущего года Россия значительно увеличила импорт смартфонов из Индии. За этот период в страну было экспортировано в 14 раз больше устройств по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
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