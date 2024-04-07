Как сегодня выглядят актеры и актрисы из наших любимых сериалов, ради которых мы мчались к телевизору, теряя тапки

Когда у нас еще не было интернета, телесериалы казались нам самым крутым развлечением. Чтобы ничего не пропустить, мы каждый день прилипали к экранам и погружались в атмосферу интриг, тайн и любовных хитросплетений.
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