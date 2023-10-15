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Нижегородская правда

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Трёх подростков сбил автомобилист в Балахне

В Балахне водитель «Лады» сбил трёх подростков, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Как сообщили в областном УГИБДД, это произошло вчера, 14 октября, около 6 часов вечера на проспекте Дзержинского.

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