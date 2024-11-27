"Отслужат в армии и получат власть": 152 тысячи иноземцев с дубинками выйдут на наши улицы?

Это какой идиот додумался допустить этих "ценных специалистов" до службы в полиции? Даже получившим Российское гражданство делать нечего в МВД, их близко нельзя допускать туда. Да и вообще в гос. службе им делать нечего от слова совсем.

SI

Sergey Ivanov

Мы еще увидим, как русский кандидат наук на вокзале чистит ботинки таджикскому баю. Наша власть ведет нас к этому. По глупости, жадности или умышленно- потому, что власть наша предательская, антирусская. Ну, а зачем они лезут во власть или полицию- понятно всем, кроме наших правителей. Прав всегда будет таджик! Уже потому, что он- правоверный. Ну, а русский будет всегда и во всем виноват.