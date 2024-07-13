Бизнес-коуча Наталию Закхайм и ее мужа отправили в СИЗО по делу о мошенничестве

Бизнес-коуч Наталия Закхайм с мужем и одной из сообщниц были отправлены в СИЗО Москвы.В прокуратуре города сообщили, что в отношении них вынесли постановления о привлечении в качестве обвиняемых по трем эпизодам мошенничества, совершенного организованной группой.