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Бизнес-коуча Наталию Закхайм и ее мужа отправили в СИЗО по делу о мошенничестве

Бизнес-коуча Наталию Закхайм и ее мужа отправили в СИЗО по делу о мошенничестве

Бизнес-коуч Наталия Закхайм с мужем и одной из сообщниц были отправлены в СИЗО Москвы.В прокуратуре города сообщили, что в отношении них вынесли постановления о привлечении в качестве обвиняемых по трем эпизодам мошенничества, совершенного организованной группой.

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