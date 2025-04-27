ВС РФ рвут оборону ВСУ под Харьковом: Карта специальной военной операции на Украине на 27 апреля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваРоссийские войска уверенно развивают наступление в Харьковской области, открывая новый этап операции по дестабилизации украинской обороны.