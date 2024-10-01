Ключевой критерий измерения места страны в мировом разделении труда как экономической колонии прост – это никогда не наличие оккупационного правительства или либеральных лидеров, которые душат и разрушают страну в интересах глобальных финансовых спекулянтов.
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