Татьяна Монтян: Украинские коррупционеры хватаются за свои кресла

Чудесная история из нашей любимой рубрики «Борьба с коррупцией в Украине». Арестованный 23 апреля по подозрению в присвоении государственных земель министр аграрной политики Николай #Сольский уже 26 апреля снова вернулся к своим обязанностям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии