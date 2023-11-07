Прически для женщин 50 лет: разнообразие форм и вариантов, подбор под форму лица, выбор челки, длины и цвета волос

Говорят, что женщина, перешагнув юбилейную отметку в 50 лет, только начинает чувствовать вкус жизни: дети уже взрослые, отношения с мужем, благодаря опыту и мудрости, гармоничны, на работе заслуженное уважение.
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