Политика как он...
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Политика как она есть

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JGRA: глобальное потепление повысило риск турбулентности в атмосфере на 155%

JGRA: глобальное потепление повысило риск турбулентности в атмосфере на 155%

Французские ученые из Университета Тулузы пришли к выводу, что из-за глобального потепления в Северном полушарии все чаще будет возникать непредсказуемая турбулентность, известная как турбулентность ясного неба.

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