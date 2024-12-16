По Одессе разгуливают Деды Морозы с гранатометами за плечами

В воскресенье на улицах Одессы и в местных ТЦ разгуливали Деды Морозы с гранатометами за плечами. На видео из соцсетей видно, как несколько человек, выходят из микроавтобуса и надевают поверх военной формы костюмы Деда Мороза, включая шапки, шубы и бороды.