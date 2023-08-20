Захарян перешел в «Реал Сосьедад», Месси взял трофей с «Интер Майами», «МЮ» проиграл, «Реал» выиграл, выпад Дзюбы в адрес комментатора «Матч ТВ» и другие новости

Лена Мисько

Товарищи откуда надо рассказали смешную (на самом деле нет) новость про FanID. Краткая предыстория для тех, кто не в курсе. Перед чемпионатом мира по футболу российское руководство было обеспокоено отечественным околофутболом, то есть фанатами и хулиганьём. Опасались, чтобы те не устроили массовые побоища со всякими приезжими гражданами. С фанатами заигрывали и угрожали, с каждым фанатским объединением была проведена разъяснительная беседа, в рамках которой силовики и гражданские власти просили быть потише во время Чемпионата, а потом обещали ослабить гайки. Фанатов же беспокоил введенный «Паспорт болельщика», который отсекал от матчей мирового первенства всякий деструктивный элемент – не останется ли эта система и на матчи внутрироссийских турниров? Власти обещали, что если всё будет тихо, то не останется. Всё было более чем тихо, но, когда власть в РФ умела держать обещания? Поэтому с прошлого года ввели так называемый FanID, который обосновали требованиями безопасности. При этом проблем на стадионах с фанатами вот уже лет 8 просто никаких, о какой безопасности идёт речь – никто не понимает, даже те, кто делает подобные заявление отказываются разъяснять. Но почему бы фанатам не оформить FanID? Проблема в том, что до сих пор не разъяснено кому его дадут, а кому нет, у кого могут отозвать, то есть всё на усмотрение силовиков, без объяснения причин и чётких правил. Фанатское сообщество, мягко говоря, почувствовало себя обманутым, поэтому бойкотирует матчи внутренних турниров. Что резко сократило посещаемость. Новые красивые стадионы, построенные к Чемпионату мира, стоят полупустые и даже на 2/3 пустые. Чиновники нервничают, но ошибку признавать не хотят, поэтому гонят на стадионы бюджетников и студентов, иногда в принудительном порядке, тратят бюджетные средства на симуляцию фанатской активности – организуют группы поддержки, раздают им атрибутику, заставляют слаженно оказывать звуковую поддержку. В общем, такой легкий шизоидный постмодерн. Но, дело в том, что безопасность это не повысило, а совсем наоборот. Если фанатские группировки все были зафиксированы, каждый участник был на учёте, в 2014 году тусовка изрядно самоочистилась от проукраинского элемента, то теперь вообще непонятно, кто идёт на стадион. Массовый загон всех кого угодно, только бы заполнить пустые места и не выглядеть идиотами, естественно привёл к тому, что на стадион загнался кто угодно, в том числе и потенциальные украинские террористы, как осознанные, типа Треповой, так и просто обманутые СБУ граждане, которых под видом благой деятельности могут уговорить или заставить организовать провокацию или теракт. Результат введения FanID и выдавливания может быть немного беспокойного, но прежде всего патриотического элемента в виде сложившегося фанатского сообщества, привёл к ослаблению безопасности на стадионе, а соответственно многократному увеличению трат на её обеспечение.