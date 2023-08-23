Захарова прокомментировала решение Швейцарии поддерживать санкции против России

МИД РФ отреагировал на решение швейцарских властей о введении санкции против Москвы. Как отметила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова, данный шаг со стороны Берна указывает на утрату им своего нейтралитета, которого это государство придерживалось всё это время.
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