В ВСУ признали, что у армии больше не осталось бронетехники

На вооружении украинской армии больше не осталось бронетехники. С соответствующим заявлением выступила глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
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