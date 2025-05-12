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Мария Шарапова поделилась редким снимком подросшего сына

Мария Шарапова поделилась редким снимком подросшего сына

Мария Шарапова в честь Дня матери, который праздновался накануне в некоторых странах мира, поделилась редким фото подросшего сына.

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