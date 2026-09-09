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Регионы России

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Российские войска продолжают сжимать кольцо окружения украинских подразделений в Харьковской области

Российские войска продолжают сжимать кольцо окружения украинских подразделений в Харьковской области

В соцсетях появились различные версии карт окружения украинских подразделений в Харьковской области. 1 сентября президент России Владимир Путин заявил, что группировка противника численностью до двух тысяч человек полностью окружена в северо-восточной части региона.

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