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Царьград

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Ещё одно пророчество Жириновского сбылось в новом составе правительства России

Ещё одно пророчество Жириновского сбылось в новом составе правительства России

Политические пророчества основателя ЛДПР Владимира Жириновского - уже традиция. Оказалось, что прогноз у Жириновского был на все случаи жизни.

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Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
Еще бы Мишустин убрал Кравцова из своего списка - совсем хорошо было бы!
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11 час.
Александр Свитайло
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7 час.

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