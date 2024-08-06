Citron Research обвинили в мошенничестве на $20 млн

По мнению американского регулятора, аналитическая компания вводила в заблуждение инвесторов и широкую общественность своими рекомендациями Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выдвинула обвинения в мошенничестве против инвестора-активиста Эндрю Лефта и его фирмы Citron Capital.
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