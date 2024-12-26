В Челябинской области умерла школьница, пострадавшая на пожаре в Бродокалмаке

Восьмилетняя девочка, пострадавшая при возгорании в Красноармейском районе. Как передает корреспондент РИА «Новый День», врачи не смогли спасти восьмилетнюю школьницу, пострадавшую во время пожара в частном доме в селе Бродокалмак.