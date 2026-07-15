Эксперт: Полный больничный выплачивают при стаже от восьми лет

Россиянам напомнили, как размер больничных зависит от трудового стажа. Доцент Финансового университета Игорь Балынин в беседе с ТАСС рассказал, что при стаже меньше пяти лет работнику выплачивают 60% среднего заработка.
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